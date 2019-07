Los 10 planteles de fútbol más caros del mundo

La Jueza interina de Ejecución Sandra Silveira, otorgó la libertad condicional, a Richard Manuel “La Pantera” Moray, indicando que su situación se ajusta a todos los presupuestos legales, demostrando que el cambio se puede y que es un ejemplo para los demás internos.

Silveira explicó que el boxeador compurgará su condena el 30 de mayo de 2020.

Moray cobró notoriedad y se ganó aplausos semanas atrás, por quedarse con el campeonato sudamericano de boxeo en la categoría Welter tras vencer con un nocaut técnico al brasileño Carlos Caolho Santos, en una pelea que se realizó en la penitenciaria de Tacumbú, lugar donde guarda reclusión, al ser condenado a 7 años de prisión por robo agravado, y de ser un reo más, se convirtió en un ejemplo para los que buscan la reinserción.

Richard “La Pantera” Moray habló luego de que se le concediera la libertad condicional y manifestó que todos tienen el mismo valor, que uno debe ser fuerte y poder levantarse en la adversidad, alentando a los reclusos a sobreponerse ante sus errores.

La Pantera en el ring

La vida de “La Pantera” y su pelea en Tacumbú, será exhibida a través de un material de la plataforma Netflix, en que aquella oportunidad Moray declaró “Estoy envuelto de alegría en esta contienda que me recobró la vida, me recobró a mi familia… mi padre me acompañó en la noche más importante de mi vida y se fundió en un abrazo después de 4 años. Él me inculcó de niño que yo no nací para segundos lugares y hoy lo demostré también ante mis dos hijas que vinieron a vivir este momento en primera fila de graderías: mi paso a la gloria de la libertad”.

“La Pantera” estaría barajando la posibilidad de competir en los Estados Unidos de América bajo la invitación de la Organización Mundial de Boxeo (WBO u OMB) quien ya ha entrado en contacto con su entrenador, para pelear por el título latino de la OMB una vez recobrada la libertad, expresó el campeón.