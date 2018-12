Llegan las compras por mensaje de texto

Cuando el vendedor de la tienda de Celine en el Woodbury Commons Outlet Mall se ofreció a enviarle mensajes de texto sobre nuevas colecciones, descuentos y otras novedades, Rebecca Malinsky pensó que era un detalle considerado de su parte. Así compró un par de pantalones: él le mandó la foto, ella le texteó “¡Sí!” y él los cargó a la tarjeta de crédito de ella, guardada en los sistemas de la firma.

Pero pronto la columnista de The Wall Street Journal (WSJ) comprendió que no se trataba de un señor atento, sino una tendencia en la industria minorista. Todo el mundo del shopping parecía estar enviando textos.

“Astuto, si se considera que las compras móviles en 2018 en los Estados Unidos tendrán ventas proyectadas en USD 210.000 millones, un aumento del 21% con respecto a 2017″, citó cifras de Worldpay, una firma internacional de procesamiento de pagos.

Pero hay personas que no quieren bajar las aplicaciones de las tiendas y otras que no quieren pasar por el proceso de registro de sus datos. “Entra en escena la transacción, notablemente más simple, del mensaje de texto”, escribió Malinksy, “tanto mediante una relación personal con un empleado de ventas o los nuevos servicios de compras via mensaje de texto”.

El más conocido es Jetblack, que tiene una membresía mensual de USD 50 y funciona en la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Lanzado en junio por la incubadora Store No. 8, de Walmart, “entrega a domicilio cualquier cosa desde ibuprofeno hasta ballerinas de Chanel, el mismo día o al día siguiente, a partir de un pedido de mensaje de texto de los usuarios”.

Como Jetblack guarda la información de sus miembros, lo único que tiene que hacer el cliente es textear (en palabras o mediante una imagen) lo que quiere: su tarjeta de crédito se hará cargo del gasto y su domicilio será el lugar de recepción.

