Lindsay Lohan quiere la secuela de Mean Girls

Todos nos quedamos con ganas de más Mean Girls, incluyendo Lindsay Lohan. Si bien salió una segunda película para la televisión, nada tiene que ver con la original y es mejor que quede en el olvido.

La actriz siempre quiso una secuela de la película y en una entrevista con Variety volvió a meter presión.

“Si alguien pidió esto más que yo, por favor díganme. Lo dije tantas veces, y tanta gente me lo preguntó, y creo que nos divertimos mucho haciéndola. Tina Fey y Lorne Michaels son muy geniales y traer a todos de vuelta sería muy bueno. La última vez que estuve en Nueva York me encontré con Lorne y le pedí por favor. Está en sus manos“, dijo.

Eso sí, si no es con el casting original completo, entonces no. “No sé qué otra cosa podrían hacer, a menos que maten a algún personaje, pero eso no sería Mean Girls. Tienen que estar todos“, aseguró Lindsay Lohan

