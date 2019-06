Ley sobre privación de libertad debe modificarse

View this post on Instagram

Muchas emociones juntas vivimos y la verdad no me esperaba la de mi padre cuando trajo un regalo gigante que al abrirlo estaba Cachito, si Cachito !! pero la sorpresa fue mayor cuando me dijo que yo seré su nuevo padre cediendo un gran paso de 62 años de trayectoria artística, momento que fue imposible de no echar lagrimas de todos los presentes, Muchas gracias por todo lo que me brindaste Papá !! ❤