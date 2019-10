Levantan toque de queda en Santiago y otras regiones en Chile

Gustavo Matosas, ex director técnico del ciclón en el año 2017, está en el ojo de la tormenta debido a que este sábado un importante medio televisivo mexicano reveló audios que lo comprometen en un caso de corrupción que se había registrado hace siete años.

El actual entrenador del Atlético San Luís, es involucrado en un audio donde supuestamente cobró sobornos por adelantado por la compra de un jugador que solicitó cuando dirigía a León en el 2012.

En el mencionado audio, el argentino nacionalizado uruguayo solicita un dinero al agente Fernando Pavón para contratar a ciertos jugadores. Además, según una investigación periodística, ambos acordaban sobrefacturar el precio de los futbolistas antes de pedir la contratación a la institución.

Los directivos de León accedieron al pedido del DT e iniciaron las tratativas con Pavón, quien lideró la negociación. Matosas habló con el empresario y pidió un porcentaje de la operación, pero cobró el dinero por adelantado. “Va todo el dinero para un cofre, yo no tengo problema. Si sale el negocio me la das, y si no sale no me lo das”, sostiene el extécnico de Cerro Porteño.

Este es el audio en donde @gusmat_dt –actual entrenador del @AtletideSanLuis– cobra sobornos por adelantado por la compra de un jugador que él solicitó en 2012 para @clubleonfc https://t.co/TKUtnpUrhp — Denise Maerker (@DeniseMaerker) October 26, 2019

Recordemos que en el cuadro azulgrana dirigió 13 partidos, sumando 7 triunfos, 1 empate y 5 derrotas.