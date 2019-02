Las vacaciones de Matt Damon con su mujer en playas de Australia

Matt Damon se tomó un descanso y decidió viajar a Australia junto a su mujer argentina, Luciana Barroso, y sus tres hijas, y disfrutar de la playa.

El actor de Hollywood se encuentra en Byron Bay, un destino elegido por cientos de turistas que suelen practicar distintos deportes como el surf, buceo o esnórquel.

El protagonista de la película Misión rescate conoció en 2003 a quien se convertiría en la madre de sus hijos. Él se estaba escapando de unas seguidoras y se escondió en el bar de Miami Beach donde trabajaba Luciana, oriunda de la provincia de Salta.

“Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer del destino…, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Hasta entonces, en mis veinte años, anduve de aquí para allá preguntándome si lograría asentarme o sería soltero toda la vida: una idea que me inquietaba. Pero encontré a la persona correcta…, ¡y fue como si me fulminara un rayo!”, dijo el actor.

