Las travesuras de Mateo Messi en los premios The Best

Ayer se celebró el esperado evento de los premios The Best, en el teatro de la Scala, Milán, Italia. Aún cuando varias estrellas del mundo del fútbol brillaron en dicha gala, algunas cámaras se enfocaron en los gestos y las travesuras inocentes del hijo de Lionel Messi. Este último obtuvo el premio FIFA The Best por primera vez.

Así pues, el que fue consagrado como mejor futbolista del mundo estaba siendo rodeado constantemente por su hijo de cuatro añitos, Mateo, quien prácticamente ya cuenta con sus propios fans, ya que muchos internautas comparten sus fotos y tiernas frases sobre el pequeño.

Aquí te dejamos algunas imágenes de cómo se vivió la premiación de ayer y qué tal se portó Mateito, además de ciertos memes: (Las siguientes fotos contienen alta cantidad de dulzura, abstenerse en caso de ser intolerante)

¡SIEMPRE ÉL! Mateo Messi le pidió "prestado" a su papá el premio #TheBest. pic.twitter.com/PjvZ4N3L9q — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2019

Mateo representa a todo el barcelonismo abrazando a Messi ❤️💙 pic.twitter.com/qcLaac9N9M — Culé GT (@Cule_Gt) September 23, 2019

#TheBest │ Mateo Messi:



Si no me quisiste así… no me busques cuando esté así pic.twitter.com/HcU2ckiGxP — futbolargentino.com (@Futargentino) September 23, 2019

Mateo Messi luego de la premiación del #TheBest



– "¿Ganó mi papá? ¿Es en serio?" pic.twitter.com/rIXR3cZFmx — Omar Cerna Rodríguez (@ocernar) September 23, 2019

And the #TheBestAwards goes to MATEO MESSI pic.twitter.com/hertEIa8bb — Irene Boston Cule (@IreneBostonCule) September 23, 2019