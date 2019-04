Las estrellas que mostraron su belleza sin maquillaje

A Marilyn Monroe se le recuerda por su icónico labial rojo, pero el símbolo sexual de Hollywood tenía una frase que mostraba que la verdadera belleza no estaba en el arreglo exterior: “Una sonrisa es el mejor maquillaje que una chica puede llevar”.

Al igual que ella, varias celebridades han decidido dejar atrás el glamour del maquillaje para lucir su belleza natural.

Selena Gomez logró más de 10 millones de “likes” en Instagram por una reciente fotografía con un maquillaje apenas perceptible, pero desde hace años la estrella mostró que su belleza es natural gracias a una fotografía en Instagram sin base, labial o rubor. Uno de los secretos detrás de la piel de porcelana de la intérprete es el jengibre, que incluye en su dieta para eliminar toxinas y mejorar la circulación.

Apenas unos días antes la cantante mexicana Thalía sorprendió a sus seguidores en Instagram gracias a una fotografía a cara limpia. Para la estrella, el consumo de agua es esencial para lucir una piel perfecta, así como el uso de bloqueador solar.

La intérprete Jennifer Lopez superó los 2 millones de “likes” en la misma red social al compartir una imagen en la que se mostró no solo sin maquillaje, sino también sin ningún filtro para mejorar su aspecto.

La actriz británica Kate Beckinsale no ha querido quedarse atrás y hace unos días publicó una imagen totalmente al natural desde el baño. “Mente sana en cuerpo sano”, escribió la estrella de 45 años, quien practica yoga, lleva una dieta saludable, no toma alcohol y evita a toda costa exponerse al sol sin bloqueador.

Otra estrella británica, Adele, se ha dejado ver ante sus millones de seguidores sin maquillaje. En una publicación en Instagram de 2016, la cantante lució su rostro al natural, lo que fue celebrado en la red social. Según su maquillador, Michael Ashton, se necesitan 39 productos para que la intérprete tenga el look que la ha hecho famosa. Tal vez por eso, de vez en cuando deja descansar su piel.

Gal Gadot, “La Mujer Maravilla”, demostró con una publicación a mediados de 2017 que su belleza es totalmente natural y el maquillaje solo la realza. La actriz israelí publicó una imagen que fue aplaudida por sus seguidores.

La actriz colombiana Sofía Vergara se dejó ver en Instagram sin maquillaje en abril de 2017. La fiebre que sufría hizo que sus mejillas se sonrojaran. Sin embargo, a diferencia de otras famosas, a la estrella de Modern Family le da seguridad el maquillaje. “Me encantaría poder decirte que me siento más segura de mí misma cuando me levanto por la mañana al natural, pero te estaría mintiendo. Me siento fenomenal cuando llevo maquillaje”.

A Demi Lovato le gusta transmitir un mensaje de autoaceptación y por ello creó hace tiempo una línea de productos para la piel. “Estoy tratando de ayudar a chicas y mujeres alrededor del mundo para que se amen y se acepten tal y como son cuando se miran en el espejo. Puedo garantizar que si cuidas de tu piel y utilizas productos que funcionan, encontrarás esa confianza”. La estrella demostró su seguridad al compartir el pasado diciembre una fotografía sin maquillaje.

Tras su reciente triunfo en el Oscar, Lady Gaga se mostró en Instagram al natural, algo extraordinario para una mujer que al inicio de su carrera solía aparecer con un maquillaje recargado ya que, como reveló después, se sentía insegura de su aspecto y así trataba de esconderse.

