Las 12 frases del hombre que se plantó ante el Gobierno de Abdo

El ingeniero Fabián Cáceres, gerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad, en una cruzada prácticamente suicida, hizo frente a la decisión del gobierno de Mario Abdo de firmar un acuerdo con el Brasil para la contratación de energía de Itaipú, y se negó a ser parte de un documento que consideró lesivo para el país, a pesar de que las autoridades afirmaban y sostenían que esto tenía un beneficio para el Paraguay.

Cáceres le dijo a Carlos Peralta en Marcando Pautas que el canciller le dio la razón a la ciudadanía y que el gobierno escuchó el clamor ciudadano. Además agradeció a la radio 780 AM por ser la punta de lanza que inició la campaña solidaria de la sociedad pidiendo información, luego cotejando los datos y solicitando que la situación se revea.

A continuación se detallan las frases de Cáceres:

“Esto vuelve al ámbito que nunca debió haber salido, y en ese ámbito tenemos jugadores que van a saber defender los colores patrios”.

“Realmente me sentí reconformado, como de repente me entro una película, le vi a mi familia, le recordé a toda la gente que estuvo a mi lado desde un principio”.

“Estábamos en un segundo tiempo, perdiendo el primer tiempo cuatro a cero, y teníamos que revertir”.

“Nunca pensé que lo podíamos lograr, sino quede un testimonio, y que esto no vuelva ocurrir. Sinceramente no pensé que se podía revertir”.

“Hay cuestiones que hace 10 años venimos conversando, y en menos de 9 meses ellos comenzaron a presionar con unos torniquetes tremendos, quieren resolver esto a tambor batiente”.

“Esto es sano, que pare un poquito, que se pare la pelota, hay que revisar. Itaipú tiene que convocar a sus colegiados”.

“Nos exigió tanto análisis, que tenemos una visión más clara y mucho más completa de esto”.

“Hay 7 millones de especialistas gracias a esto que ocurrió, la parte positiva que queda. Ante la mirada de los 7 millones de especialistas, los que nos representan van a tener más cuidado”.

“La ANDE tiene que decidir la potencia que va a contratar, en el acta -extra ANDE- se decidió cuanto se iba a contratar, yo no sé quién decidió que tenía que subir 18 % de forma escalonado y con interés compuesto”.

“Mientras los colegiados no firmen el acta esto no tiene valor, sino se firma no corre”.

“Estoy acostumbrado a trabajar en las trincheras, y voy a volver en algún lugar y vamos a batallar por nuestra empresa”

“La persona que vaya va a tener que gozar de una confianza de dos frentes, del gobierno y de la gente”.

El Ing. Cáceres se encuentra renunciante, tras la salida del número uno de la ANDE, Pedro Ferreira quien se negó a ser parte de lo que muchos llamaban un “pacto secreto” y una “entrega de soberanía.

Anoche el canciller nacional, Luis Castiglioni, anunció que por pedido del presidente Mario Abdo, el Paraguay pedirá al Brasil anular el acuerdo firmado por ambos países para la contratación de energía de la Itaipú Binacional.