Lamentan que la educación paraguaya viva de créditos y préstamos

Fue la reflexión del docente y psicólogo Luis Fernando Ramírez, referente a la situación crítica en la que se encuentra actualmente la educación del país.

Señaló que si bien, el fracaso es producto de la falta de políticas públicas de estado, y de no contar con la inversión, también tiene que ver la falta de conocimiento e interés sobre el tema por parte de la sociedad.

Sostuvo que hasta la fecha, la ciudadanía aún no asimiló acerca de la importancia de la educación, agregando que el proceso de avance se tiene que dar de manera progresiva, sin embargo en el caso de la población paraguaya, pretenden avanzar en todo, agregó que “si no hay inversión sostenida, no habrá resultados”.

Manifestó que otro déficit detectado es la falta de apoyo al sector docente. Aclaró que pese a que el mismo cuente con muchas falencias, es necesario sostener a aquellos profesionales que se encuentran en la línea de avance, a fin de fortalecerlos y lograr el mejoramiento del plan educativo.

También así, apuntó a la adopción de experiencias externas, detallando que la misma debe ser estudiada a fondo, y adaptarla a nuestra realidad para la obtención de resultados.

“Las otras experiencias son buenas, lo que hay que hacer es `parguayizar´ esas experiencias (para obtener resultados)”, expresó.

