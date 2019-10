La polémica frase de Alfaro tras la eliminación de Boca

River Plate volvió a eliminar a Boca Juniors de un torneo continental, algo que se ha vuelto costumbre en los últimos años para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

El año pasado, el equipo “millonario” alzó su cuarta Copa Libertadores frente al eterno rival, en una de las finales que será recordada durante mucho tiempo y a que los hinchas xeneizes le costará superar. Anoche, los de Gallardo cayeron por la mínima diferencia de 1-0, pero con el 2-0 a favor en el juego de ida, lograron clasificar a la final única a disputarse en Santiago de Chile.

El entrenador del conjunto local, Gustavo Alfaro, luego del encuentro brindó una conferencia de prensa con sabor a despedida. “Me siento orgulloso de haber estado en Boca porque el hincha tuvo una dignidad de aplaudir a sus jugadores. Fue un aprendizaje muy duro porque no es fácil estar en esta silla y conducir a un club tan grande como este”, sostuvo.

Sin embargo, al ser consultado sobre su continuidad, respondió que a él no le corresponde hablar sobre ese tema. “No me corresponde hablar de continuidad porque el club está en una disyuntiva política y tiene que elegir presidente a fin de año. Cuando hace un mes Nicolás Burdisso (director deportivo) quiso hablarme de continuidad le dije que no era el momento”, indicó.

Haciendo un análisis sobre la serie, aseguró que merecieron por lo menos llegar a los penales y que fueron superiores a su rival en el desquite. “Tengo bronca porque creo que merecíamos haber llegado a los penales, los méritos los hicimos sobradamente esta noche para ganar por dos goles más allá de la precisión que nos faltó en el primer tiempo. Lo buscamos al resultado todo el tiempo asumiendo los riesgos ante un rival como River”, señaló.

Concluyó insistiendo que desde su punto de vista no tiene reproches en su ciclo como entrenador xeneize y los que catalogan como fracaso esta nueva eliminación ante River Plate, considera que el club fracasa desde hace más de 10 años debido a que ya no volvió a ganar una Copa Libertadores desde el 2007.

“Yo quiero tratar de terminar los partidos que me quedan en este año y luego recuperar mi vida. No tengo reproches en mi ciclo desde aquel 3 de enero cuando empezamos. Si esto es un fracaso, Boca fracasa desde 2007 que no logra una Copa Libertadores”, culminó el estratega.