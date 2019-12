La íntima confesión de Richard Ortíz sobre Marco Trovato

La Agencia Mundial Antidopaje(AMA) decidió hoy lunes, en Lausana, excluir a Rusia de los Juegos de verano de Tokio (2020), los de invierno de Pekín (2022) y la Copa del Mundo en Qatar. Esto se debe a la falsificación de los datos de controles entregados a la entidad, según recolectó el medio Infobae.

El comité ejecutivo, integrado por 12 miembros, aprobó la sanción a Rusia por unanimidad y esta se extiende por cuatro años. Cabe mencionar que las sospechas de manipulaciones físicas como informáticas de los datos habían sido refutadas por el Ministerio de Deportes de Rusia, pero los argumentos no convencieron a la AMA.

En efecto, los deportistas rusos no podrán ser partícipes de dichas competencias bajo su bandera, a menos de que puedan demostrar que no están implicados en casos de dopajes y no se encuentran en las listas amarañadas investigadas por la AMA, de acuerdo con los explicado en el mencionado medio digital argentino.