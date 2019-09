La iniciativa que podría terminar con el horario de invierno

Siendo uno de los animales más queridos, los gatos igual están llenos de acertijos, mitos y verdades. Su peculiar forma de creerse rey del mundo y su profunda mirada gatuna hacen creer, entre otras cosas, que estos felinos son traicioneros.

Ahora, existen varias afirmaciones hechas en vano que, si sos amante de los peludos, estarás contento por desmentir. Aquí te dejamos cuatro puntos más comunes:

Vos estás embarazada. ¡Alejate del gato!

El sitio web de Etolia Veterinaria sostiene que esta declaración es muy incierta ya que pocos son los mininos que contraen el parásito intracelular de la Toxoplasmosis y, normalmente, uno corre más riesgo de contaminarse a causa de verduras mal lavadas que con heces de gatos.

“Va a caer de pie, estoy segurísima”

No, los gatos nos siempre pegan las cuatro patas al piso cuando caen de algún lugar. Si bien los michis cuentan con reflejos y habilidades inherentes a ellos, las cuales se desarrollan recién a los 40 días y dependen de otros factores como la altura.

“¿Blui, Michi, Gatito, Raúl? Este no reconoce su nombre”

Mi gato nunca me hace caso” es una de las frases que se escuchan con frecuencia y hacen que la teoría de que los mininos no reconocen sus nombres se solidifique. No obstante, un informe realizado por estudiantes de la Universidad de Sofía (Tokio) afirmó que estos peludos sí identifican sus nombres, aunque no siempre hagan caso a quienes los llaman.

“Mbarakaja ko itracionero hína”

Pensar que los gatos son traicioneros también es un clásico mito que solo hace referencia a que ellos no son tan sociables como, por ejemplo, son los perros. Sin embargo, esta actitud minina es irremediable, ya que por instinto natural los “michis” son animales solitarios e independientes. Estas últimas características son las que incorrectamente se relacionan con el misterio y, por ende, con la traición.