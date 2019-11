La hastiada respuesta de Trovato ante comunicado de la APF

Daniel Correa, exdirectivo de Cerro Porteño, brindó una entrevista a Radio Primero de Marzo en la que opinó acerca de la actualidad del conjunto azulgrana y cuestionó bastante a la dirigencia encabezada por Raúl Zapag.

El mismo, fue durísimo asegurando que el Ciclón solo pelea por el tercer o segundo lugar desde hace dos años. “De fútbol nunca se puede hablar tranquilos y menos como estamos. Son dos años consecutivos y cuatro campeonatos que se está peleando el segundo y tercer puesto”, señaló.

Siguiendo en la misma línea, consideró que la única manera de que Cerro Porteño vuelva a pelear por el torneo local es que el decano “lo descuide” y se meta de lleno a conseguir su cuarta Copa Libertadores.

“Ojalá que Olimpia se decida cuidar y pelear más otro campeonato y que comience a dejar de lado un poco el torneo local. Aunque nadie le saca el mérito de lo que consiguieron”, manifestó, haciendo referencia al torneo continental.

“Podes tener equivocaciones, inclusive cuando uno mira todo lo que trabajó Olimpia este año, se equivocaron, pero ellos están sólidos, tienen objetivos bien claros”, recalcó.

Continuó sosteniendo que desde su punto de vista, la comisión directiva cerrista no está realizando su trabajo como debería.

“Primero se tiene que ver la manera que se dirige el club, luego se ve reflejado eso en lo futbolístico. Si no tenemos personas que vean bien el fútbol difícilmente vas a poder encontrar resultados”, indicó.

“Hay que tener gente de vestuario, que sepa de planificación, que te guíe y que esté permanentemente”, aludió al insistir que la cúpula directriz no tiene gente de fútbol.

Prosiguió haciendo alusión a que se esperaban mejores resultados en el primer año de mandato de Raúl Zapag. “El tema de contrataciones, de técnicos, el gerenciamiento del club, creo que no estaban acordes a lo que se esperaba de esta nueva administración. No quiero ni hablar el tema de Copa porque está demostrado que no se tiene la capacidad, el plantel ni nada para pelear una copa internacional”, afirmó.

“Primero tenemos que fortalecernos localmente y salir campeones para poder mirar una copa internacional. Tener una planificación seria para pelear una Libertadores contra equipos fuertes”, sentenció.