La gran diferencia entre Paraguay y Japón ante un fuerte temporal

Desde el sábado, un supertifón llamado Hagibis llegó a Japón y hasta el momento se registran más de 50 muertos a causa de las intensas lluvias y las fuertes tormentas. Ahora, ¿qué es lo resaltante y qué factor diferente existe entre este país asiático y el nuestro?

Nuestro suelo guaraní, en los primeros meses del año, había enfrentado situaciones críticas a causa de las inundaciones, miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares y, claramente, las calles y los lugares afectados no solo se llenaron de agua, sino también de basura.

En este sentido, prácticamente todas las fotografías publicadas por medios internacionales acerca del temible temporal por el que está pasando Japón, revelan zanjas y calles ¡sin basura!. Sí, sin desechos ni plásticos, así se ven los diferentes lugares afectados de Japón.

No obstante, en Paraguay las fotos hablan por sí solas de la problemática emergente de la basura y la falta de concientización de la gente, que no ve más allá de las cosas y solo tira su residuo en los raudales, creyendo que tal vez esto no desemboca hasta el río y no tapona los desagües fluviales.