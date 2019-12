La fuerte señal que EEUU envía a Paraguay

El embajador estadounidense en nuestro país Lee McCLeeny manifestó que el gobierno de los Estados Unidos lucha contra la corrupción con un enfoque integral para reducirla y responsabilizar a los actores.

Agrega que Bajo este compromiso el Departamento de Estado designó a Óscar González Daher, Javier Díaz Verón y sus familiares como personas prohibidas de ingresar a los Estados Unidos.

En el Día Internacional contra la Corrupción, Estados Unidos reitera su compromiso de combatir la corrupción a nivel mundial y felicita al Gobierno de Paraguay por sus esfuerzos de responsabilizar a los funcionarios electos por hechos de corrupción.

Los Estados Unidos hacen un llamado al Gobierno de Paraguay para que continúe estos esfuerzos y tome medidas para mejorar la transparencia y fortalecer el estado de derecho dentro de su democracia.

Hoy, el Departamento de Estado designa a dos exfuncionarios paraguayos debido a su participación en hechos de corrupción significativos: al ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y exsenador de Paraguay, Oscar González Daher, y al ex Fiscal General de Estado, Javier Díaz Verón.

Estas designaciones se realizan bajo la Sección 7031 (c) de la Ley 2019 (Div. F, PL 116-6) de Apropiaciones de Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados, del Departamento de Estado, tal como se menciona en la Ley de Apropiaciones Continuas, 2020 (Div. A, PL 116-59). La Sección 7031 (c) establece que, en los casos en que el Secretario de Estado posea información creíble de que funcionarios, en ejercicio de sus funciones o anteriores, de gobiernos extranjeros han estado involucrados en hechos de corrupción significativa, esas personas y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

Además de Oscar González Daher y Javier Díaz Verón, el Departamento de Estado está designando a los siguientes miembros de la familia inmediata del Sr. Gonzalez Daher: Nélida Chaves de González, Oscar Rubén González Chaves y María González-Chaves; y a los siguientes miembros de la familia inmediata del Sr. Diaz Verón: María Selva Morínigo, Yeruti Díaz Morínigo, Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y el hijo menor de edad del Sr. Díaz Verón.

La acción de hoy envía una fuerte señal de que los Estados Unidos está comprometido a combatir la corrupción sistémica y a apoyar el estado de derecho en Paraguay. Una democracia saludable depende de la confianza de sus ciudadanos. El Departamento de Estado, en cooperación con otras agencias estadounidenses y socios internacionales, continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para combatir la corrupción en Paraguay y en todo el mundo, indica parte del documento del Departamento de Estado.