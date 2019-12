La emoción de Batistuta al hablar de su padre

El exfutbolista de la selección Argentina Gabriel Batistuta, brindó una entrevista en compañía de su hijo a la de cadena de televisión Telefe.

En la misma, el exdelantero de la Fiorentina y la Roma de Italia charló sobre variados temas y también se refirió a todo lo que tuvo pasar en su infancia antes de consolidarse en el fútbol profesional.

Batistuta se quebró al momento de recordar a su padre y de las lecciones de vida que éste le brindó.

“Mi viejo me dijo que había que trabajar, ser disciplinado y responsable. Si das una palabra es esa, no deberle a nadie, todo lo que significa para mí el trabajo. Pero claro, él me lo decía y lo hacía. Se levantaban a las seis de la mañana, se iban a laburar todo el día y salían del laburo y se iban al colegio a estudiar”, expresó.

El goleador mencionó lo duro que trabajaron sus padres cuando él era niño. Reveló que durante sus primeros seis años él pasó en compañía de su abuela y a sus progenitores los veía solamente una vez a la semana por cuestiones laborales.

También reconoció que una de las cosas que más le costó ya en su etapa de padre fue transmitir a sus hijos que pese a tener prácticamente todo, de igual manera tenían que estudiar y posteriormente trabajar para salir adelante, “Eso es lo que más sufrí con ellos, fue muy difícil transmitirles”, manifestó.