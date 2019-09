“La confrontación es lo que menos conviene a la ANR”

Intercambiar palabras y emitir expresiones son dos acciones con muchas reglas y dudas de por medio. Así pues, es importante reconocer las equivocaciones y pulir el habla para una mejor comunicación.

Para esto, la Real Academia Española (RAE) comparte constantemente respuestas de pequeñas y grandes dudas que a muchos se les presenta. Una de estas corresponde a la típica corrección que todo el tiempo se hacen: No se dice subir, bajar abajo ni salir afuera. ¡Es una redundancia!

No obstante, la RAE afirmó a un usuario de Twitter que este no es un error. No, utilizar la redundancia expresiva es un fenómeno normal, explicó la institución, asegurando que no hay por qué censurar a estas expresiones que, a menudo, son útiles.

#RAEconsultas La redundancia expresiva es un fenómeno normal en la lengua. «Subir arriba», «bajar abajo», etc., son expresiones redundantes pero expresivas, y a menudo útiles, en la lengua hablada. No cabe censurarlas. — RAE (@RAEinforma) February 25, 2019

Eso sí, la recomendación que la Real Academia Española hace es que uno debe evitar el uso de aplicación de términos redundantes específicos y solo utilizar estos en caso de utilizar como recurso estilístico o valor expresivo, el cual da peso a ciertos términos.