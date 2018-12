La Casa de Papel, la cuarta serie más vista del 2018

A nivel global, al serie española, ahora propiedad de Netflix alcanzó la cuarta posición entre las más maratoneadas del año, sin embargo no logró derrocar a “Friends”.

En segunda posición está “Anatomía de Grey“, una serie vieja que está emitiendo actualmente su decimoquinta temporada. En la tercera posición está “Por 13 razones“, y luego la sigue “La Casa de Papel”.

Otras series en la lista de ficciones más vistas que siguen en orden son: “Riverdale”, “Brooklyn Nine-Nine”, “Los 100”, “Orange is the New Black”, “The Big Bang Theory” y “Pequeñas Mentirosas”.

Fuente: areajugones.sport.es

