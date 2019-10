La amenaza de un manifestante:“Estamos dispuestos a matar”

El giro que dio la Argentina, en la noche de ayer, hace que Paraguay deba replantearse una nueva política exterior con el vecino país, pues la afinidad de signos políticos entre Abdo y Macri permitía que fluyan varias cuestiones. Hoy, eso ya es historia con la vuelta del peronismo y más aún con la tajante postura del ultraderechista mandatario de Brasil.

Como se acostumbra, las redes suelen ser utilizadas para la salutación correspondiente al jefe de Estado electo, pero hasta el momento el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no saludó al mandatario electo de Argentina, el peronista Alberto Fernández, tras su victoria ante Mauricio Macri.

Esta es una situación que se puede observar con detenimiento atendiendo las declaraciones del presidente brasileño, quien ya sentó una postura firme ante el resultado de los comicios en Argentina al decirle “NO” a la reelección del candidato de derecha y actual presidente Macri.

Jair Bolsonaro se adelantó y dijo que no saludaría a Fernández. “No pretendo felicitarlo. Ahora, no nos vamos a enfadar. Esperaremos para ver cuáles es su posición real en la política”, sostuvo. Ambos son de bandos políticos distintos, el primero de ultraderecha y el segundo de centroizquierda; además, afirmó que Argentina eligió mal.

“No digo que vayamos a dejar el Mercosur, pero podemos unirnos a Paraguay. No sé qué va a pasar con Uruguay, vamos a ver qué va a pasar en las elecciones uruguayas, y decidimos que si Argentina afecta alguna cláusula del acuerdo o no. Si nos hiere, podemos alejar a Argentina. Esperamos que nada de esto sea necesario. Espero que Argentina no quiera cambiar de rumbo en la cuestión comercial”, expresó.

Ahora, faltaría saber si nuestro presidente también tomará el mismo camino o está consultando con sus asesores qué postura adoptar con el vecino país, con la vuelta de la izquierda al poder.

Entre las felicitaciones que sí le llegaron a Fernández, se encuentran el saludo conservador mandatario chileno Sebastián Piñera. Así también, el del presidente de Bolivia, Evo Morales.

Felicito al pueblo argentino por una ejemplar y democrática elección con amplia participación. Felicito a @alferdez por su gran triunfo y estoy seguro que trabajaremos con voluntad, fuerza y visión de futuro en favor del bienestar de nuestros pueblos y la integración sudamericana — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 28, 2019