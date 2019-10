La admirable historia del canillita que logró recibirse de criminalista

Las excusas no fueron sus aliadas y los problemas no lograron actuar como barreras para Jorge Cabral, un joven que se desempeñaba como canillita para solventar sus gastos y luego de todo el sacrificio se recibió de Licenciado en Criminalística.

El joven compartió algunas anécdotas en su cuenta de Facebook, contando que siempre le preguntaban ¿no tenés vergüenza?, por el hecho de vender diarios y cartones de bingo. Ante esto, Jorge expresó que “lastimosamente estamos acostumbrados a ser prejuiciosos y a definir la importancia de uno en la sociedad mirando la vestimenta”.

Asimismo, reveló que siempre respondía con una sonrisa en el rostro y con un “NO” rotundo. “Es gracias a la falta de vergüenza que cada día y dignamente me gano el pan y entre otras cosas he podido culminar mi carrera”, afirmó.

De igual forma, Cabral manifestó que las dificultades no se ausentaron en su camino. “Recuerdo un día de examen en la facultad tuve que fingir haber olvidado llevar el dinero para el derecho cuando en realidad no lo tenía, pero un compañero de buen corazón me prestó y pude rendir”, contó el joven.

Por último, orgullosamente el criminalista dejó un mensaje señalando que “no juzguemos a los demás por su forma de vestir o por el trabajo que realiza, no seamos prejuiciosos y practiquemos la empatía. Si queremos grandes cambio, empecemos a cambiar pequeñas cosas en nosotros”.