En las últimas horas trascendió que Kim Kardashian y Kanye West esperan a su cuarto hijo, a través de la subrogación de vientre, método por el cual nació su tercera bebé, Chicago West.

Según la revista People la noticia está confirmada y el bebé ya está en camino. US Weekly por su parte, aportó que el nuevo integrante de la familia nacerá en el mes de mayo. Además agregaron que a la pareja le quedaba un embrión fertilizado y por ello decidieron usarlo.

Hace poco tiempo, en un episodio de Keeping Up with The Kardashians, Kim reveló que su marido quería tener siete hijos. “Kanye quiere tener más hijos, me ha estado acosando. Quiere como siete, está como atrapado en siete”.

Los primeros dos embarazos de Kim resultaron muy complicados respecto a su salud y por eso, después de tener a Saint, la pareja decidió recurrir a un vientre subrogado.

Fuente: TKM

