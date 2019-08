Kattya González alega que su exclusión de comisión es violencia política

La legisladora del Partido Encuentro Nacional refirió que su exclusión de la comisión bicameral que investigará el acuerdo bilateral energético con Brasil, constituye una violencia política pura contra la mujer y las minorías políticas, que es condenable en pactos y convenios internacionales.

González afirmó que este hecho demuestra claramente la falta de voluntad para aclarar lo ocurrido el 24 de mayo pasado, con la firma de un acta que fue un pacto lesivo a los intereses del Paraguay.

Añadió también que no fue correcto lo que hicieron ayer puesto que la propia Constitución la ampara y no puede ser violentada por la mayoría. En tal sentido alegó que los artículos 195 y 186 de la Carta Magna hablan de la integración de comisiones bilaterales respetando la pluralidad no la proporcionalidad.

Finalmente indicó que una vez más los colorados hicieron valer su prepotente mayoría.