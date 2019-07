Justifican denuncia contra negociadores del pacto energético con Brasil

Tadeo Ávalos, profesional abogado, explicó que en representación de un grupo de ciudadanos decidió presentar una denuncia por lesión de confianza y traición a la patria contra las cuatro personas apuntadas como principales negociadores del acta.

La denuncia fue presentada contra el ex canciller Luis Castiglioni, el ex embajador ante Brasil Hugo Saguier, el ex titular de Itaipú José Alberto Alderete y Alcides Jiménez, ex presidente de la ANDE.

Sostuvo que el propio Ministerio Público debería investigar de oficio la gestión de los mismos, “pues consideramos que la ciudadanía en general fue dañada”.