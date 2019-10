Juicio político a Trump: Aprueban reglas para el proceso formal

“Yo ayudé a matar al Papa”, fue la confesión del sicario italiano, Anthony Luciano Raimondi, quien dijo haber contribuido en el magnicidio de Albino Luciani, sumo pontífice de la Iglesia Católica quien fue sucesor de Pedro solamente durante 33 días.

La mañana del 28 de setiembre del 1978, una monja intentó despertar al líder religioso, sin embargo no logró sacarlo del sueño. Lo último que había ingerido la noche anterior fue un té.

La noticia recorrió y conmovió al mundo, más aún a los católicos, que apenas salía del luto por el final del anterior papado. Las sospechas sobre un asesinato comenzaron a recaer sobre los herméticos pasillos de San Pedro.

La muerte de Luciani provocó un sinfín de intrigas que no fueron resueltas hasta nuestros días, con la revelación del hampón italiano a través de un libro titulado When the Bullet hits the Bone (Cuando la bala golpea el hueso) donde explica cómo fue aquella fatídica noche y cómo se tramó la estratagema para la comisión del asesinato.

Según la publicación hecha por The New York Times y replicada por el sitio Infobae, el supuesto autor reveló que fue convocado por su primo, el cardenal Paul Casimir Marcinkus. En ese entonces Raimondi tenía 28 años y el alto sacerdote dirigía en ese entonces Instituto para las Obras de Religión, más conocido como Banco Vaticano.

De acuerdo al relato de quien fuera sobrino del “padrino” Lucky Luciano, el asesino tuvo acceso a los muros del diminuto estado gracias al cardenal banquero. Allí, estudió cada uno de los repetidos pasos y rutinas del Sumo Pontífice quien representaba una amenaza para las finanzas de la institución dirigida por Marcinkus.

El encargado de colocar con un cuentagotas el cianuro en la boca de Juan Pablo I, según narró, fue su primo. “Cuando terminó de hacer su trabajo, cerró la puerta detrás de él y se fue”. Cuando la religiosa lo encontró muerto, varios ingresaron a la habitación. Entre ellos Marcinkus, de acuerdo al relato de Raimondi. El Sumo Pontífice había muerto. Según el parte médico de defunción, por un ataque cardíaco. Cosas que ocurren en gente de cierta edad. Tenía 65 años.

El ahora escritor y ex sicario contó que Luciani había sido elegido como blanco porque estaba decidido a exponer ante el público los escándalos financieros que salpicaban al Banco Vaticano y ensuciaban a la Iglesia. Quería purificarlo de una vez por todas. No llegó a hacerlo.

El particular relato del autor de When the Bullet hits the Bone recuerda a la icónica escena de la película El Padrino III cuando el papa que logra confesar a Michael Corleone -el jefe de la mafia en Nueva York y Nevada en la piel de Al Pacino- es también asesinado en circunstancias similares. Su nombre de ficción era Cardenal Lamberto en lugar de Luciani y su papel fue interpretado por Raffaelle Vallone, actor, productor y director italiano. Lamberto, una vez papa, también toma el infame té. Nada se dice sobre el cianuro, aunque sí hay implicancias financieras de por medio.

Fuente: Infobae