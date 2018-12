Juez advierte a Cartes de posibles sanciones si no comparece ante comisión

El magistrado penal de garantías Alcides Corbeta dijo que tras un minucioso estudio, estableció que es facultad exclusiva de la comisión bicameral investigadora del caso Messer, convocar al expresidente Horacio Cartes para prestar declaración y no del juzgado penal.

Añadió que en caso de no comparecer y no presentar una justificación valedera es pasible de ser sancionado según establece la misma ley 137 del año 93 en su artículo quinto, que va desde una multa o arresto domiciliario hasta un plazo de 15 días.

“Solo me expedí sobre el pedido de la comisión, no me pidieron que fije alguna sanción”, expresó.

Sobre lo planteado por el abogado del exmandatario, Ariel Martínez, indicó que será estudiado en una etapa posterior si es que Cartes no comparece ante el cuerpo sin una causa justificada.





