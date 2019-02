Joven que entregó chipa al Papa: “Fue algo que llevaré por siempre en el recuerdo”

View this post on Instagram

“ ¡¡Ahhaa!!, ¿Es la chipa?” Las palabras del Santo Padre al ver el regalo que le llevamos Sorprendido y emocionado el Papa Francisco corrió hasta nosotros para probar la chipa paraguaya 🇵🇾 Disfruto de la chipa, nos hablo unos segundos, nos dio su bendición y siguió su camino. Felices y emocionados de poder recibir esta gran bendición. Próximamente más detalles👏🏼 #EseEsElQueYoElegi #MisionRoma #LaHerenciaObliga #LaMissioneContinua #ChipaDelPapa