Joaquin Phoenix y el reto de interpretar al “Joker”

El cantante más taquillero del 2018, Ed Sheeran, declaró que se tomará un descanso luego de 15 años de su carrera musical. Sí, el autor de canciones icónicas, capaces de llegar al corazón de más de nueve millones de personas en su último tour llamado “Divide”, guardará las melodías en “el bolsillo de vaqueros rasgados”.

En su último concierto de la mencionada gira, el músico reveló al público que se alejará de los escenarios por un tiempo indefinido para pasar más tiempo con su esposa Cherry Searbon, con quien se casó el año pasado en una celebración secreta.

Ed agradeció a todos los que le dieron un chance y comentó que cada país que pisó fue fabuloso. Además, el artista expresó que el camino ha sido salvaje y, ahora, siente como si ha terminado con una novia: la música.

Aún no se sabe cuándo volverá el artista pelirrojo, que se ha ganado miles de fans. Sin embargo, mientras tanto sus seguidoras deberán darle replay a Perfect, Thinking Out Loud, Shape Of You, Photograph, Happier, Nothing On You y otros hits llenos de magia y arte.