Irán profundiza en la ONU las tensiones con EEUU

La gran figura del conjunto Verdemarelo dio un fuerte discurso tras caer 2-1 ante Francia en los octavos de final del Mundial Femenino que se juega justamente en el país galo.

Doña Marta Vieira. Tremendo discurso después de ser eliminada del Mundial 2019 con Brasil, para ponerlo una y otra vez en las academias de fútbol. No hace falta decir nada más. Por algo es una LEYENDA. 👏👏pic.twitter.com/btw36q5WtG — David De las Heras (@David_Heras) June 24, 2019

El Mundial Femenino de Francia 2019 se quedó sin una de sus más grandes figuras. Con la eliminación de Brasil a manos de Francia en los octavos de final, Marta le dijo adiós a la que podría ser su última participación en una Copa del Mundo.

La brasileña, seis veces elegida mejor jugadora del mundo, ganadora del premio The Best 2018 y máxima goleadora histórica de Mundiales (tanto femeninos como masculinos) -con 17 conquistas-, se quebró una vez sellada la derrota de su equipo y dejó un fuerte mensaje de cara al futuro.

“Sin dudas, es un momento especial y hay que aprovechar. Digo esto en sentido de valorar más. La gente pide tanto, pide apoyo, pero también necesita valorar”, dijo Marta ante las cámaras.

Con la voz quebrada por la emoción, continuó: “Es un momento muy emocionante. Yo quería estar sonriendo aquí, pero estoy llorando de alegría. Yo creo que eso es lo primordial: hay que llorar al comienzo para sonreír al final”.

“Se trata de querer más, entrenar más, cuidarse y estar lista para jugar 90 minutos y 30 más. Eso es lo que le digo a las niñas: no van a tener una Formiga para siempre, no van a tener una Marta para siempre, no van a tener una Cristiane…”, recalcó, dejando en claro que la carrera de las máximas figuras del seleccionado femenino de Brasil ya está llegando a su fin.

Para cerrar, dejó una fuerte enseñanza: “El fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir. Piensen en eso, valoren más. ¡Lloren en el inicio para sonreír al final!”.

Este podría haber sido el último Mundial de Marta, que tiene 33 años y que juega en Orlando Pride de la NWSL, la Liga Femenina de los Estados Unidos. Sus palabras luego de la eliminación de su equipo van en consonancia con la campaña que emprendió durante el certamen.

En Francia 2019, la brasileña no tuvo auspiciante y usó unos botines sin marca, pero con un logo con los colores azul y rosa para pedir por una verdadera equidad de género, tanto en lo económico como en el respaldo real.

Este domingo, en Le Havre, Brasil cayó por 2-1 ante Francia en el tiempo suplementario y dijo adiós al certamen galo en los octavos de final. Para las locales marcaron Valérie Gauvin (52′) y Amadine Henry (106′), mientras que Thaisa había anotado el empate parcial (63′).

Fuente: Infobae