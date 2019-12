Investigan filicidio ocurrido en Vaquería

El fiscal Raúl Mareco se refirió a la trágica decisión de Adelaida Ortiz Ramírez, de 30 años, quien asesinó a su hijo de 3 años y a su niña de 8 meses, para después suicidarse. Mencionó que con la ayuda de vecinos los cuerpos fueron llevados al hospital distrital, donde los médicos constataron que los tres llegaron sin signos de vida.

Significó que hasta ahora no pudo determinar cuál fue el móvil real del caso, que configura como un hecho de homicidio doloso con posterior suicidio.



Relató que conforme a la versión del esposo, Lucio Gallardo, su pareja pasaba por una depresión postparto y mencionó que cuando estaba trabajando recibió un mensaje de texto en el que le pide perdón y le pide que acuda a la casa pero que no vaya solo para no asustarse y cuando llegó se encontró con la terrible escena.