¡Insólito! Un senador reclama que hasta ahora no tiene oficina

Mediante una publicación en su red social de Twitter el senador por el Frente Guasu Jorge Querey, expresó su malestar por no contar con una oficina para desempeñar su labor legislativa, como tienen todos los demás legisladores.

Afirma que desde fines del año pasado no cuenta con oficina propia y añade no comprender la actitud displicente o arbitraria de la mesa directiva que no le proporciona esa comodidad.

Lamento el trato de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores hacia mi persona. Desde fines el año pasado no cuento ni siquiera con oficina donde desempeñar mi trabajo siendo Senador de la Nación. No comprendo la actitud displicente o arbitraria. — Jorge Querey (@jorgequerey) March 25, 2019

Querey es uno de los integrantes de la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el caso Messer.

