InnovandoPy Startups 2019, las 20 que siguen en carrera

La llave de semifinales entre River Plate y Boca Juniors por Copa Conmebol Libertadores sigue dando de que hablar, dado a que como se trata de los equipos más grandes de Argentina, “Se juega en todas las canchas”, como se dice comúnmente.

Gustavo Alfaro, director técnico del xeneize, habló en conferencia de prensa luego de la victoria por liga local sobre Defensa y Justicia el día de ayer. El estratega fue consultado por los periodistas sobre temas relacionados con el juego de revancha ante su archirrival.

“Tengo 15 días para trabajar y revertir la serie. Tenemos fe de lo que vamos hacer, sabemos que enfrente tenemos un muy buen rival, pero tenemos todo para revertir esa realidad”, sostuvo, revelando que su equipo se siente confiado.

Prosiguió, tirando pistas con respecto al probable onceno titular que podría poner para el desquite. “Es un partido donde la experiencia talla, la capacidad, el saber manejar circunstancias, las batallas disputadas. Todas esas cosas pesan en este tipo de definiciones”, indicó, haciendo alusión que podría optar por los experimentados.

Por último, expresó tajantemente que confía en su equipo y que no considera algo imposible vencer al conjunto de Marcelo Gallardo. “¿Por qué hazaña? No, no. Nosotros tenemos confianza, es Boca. Entiendo que River está bien pero no lo subestimen a Boca. Es Boca”, culminó el entrenador.