Incidentes en desalojo en Limpio

Varios incidentes se registraron entre la Policía Nacional un grupo de aproximadamente 400 personas en un desalojo de una propiedad privada en la ciudad de Limpio. Las autoridades advirtieron que en caso de que los invasores sigan resistiéndose iniciarán las aprehensiones.

Al respecto, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en alusión a lo ocurrido, fue tajante al sostener que existe una orden judicial que debe cumplirse.

Indicó que se siguió con el protocolo y primeramente dialogaron, en varias ocasiones, con los invasores para que abandonen el sitio, a fin de llegar a una solución pacífica, y al no acatar los mismos con la resolución judicial, no quedó otra opción que utilizar la fuerza. Ratificó que el Estado va a proteger la propiedad privada.

“Acá hay un mandato judicial, ellos no respetan. Hay un Poder Judicial que expide un mandato y tenemos que cumplirlo (…) Las 400 personas que se encuentran en el sitio estaban al tanto de la orden (…) Instamos a la ciudadanía que no se resista, hagamos el proceso lo más pacífico posible, caso contrario la Policía actuará, no quedará otra”, puntualizó.

Villamayor manifestó que ante estos casos se debe recurrir a las instituciones competentes, y no invadir propiedades privadas, agregando que no se descarta que haya gente que desea sacar algún provecho político detrás de esto.

Por su parte, la fiscal Lissa Ruiz Díaz, titular de la causa, confirmó que los “sintechos” fueron avisados del procedimiento, e incluso ayer dieron el último aviso, sin embargo, la mayoría hizo caso omiso, y no quedando otra opción que el uso de la fuerza ante la obstrucción.

“Se les dio un tiempo prudencial, ayer nuevamente se les avisó. No quieren entender, hubo muchas familias que salieron, lastimosamente otras no. Si no retiran sus cosas serán aprehendidas. Desde agosto está este procedimiento”, enfatizó la agente.

Expresó que entablaran diálogo una vez más, y en caso de que los mismos no acaten lo estipulado por la justicia, concretará las aprehensiones por desacato y resistencia.

“Si se resisten lastimosamente procederemos a la tercera fase del procedimiento que es la aprehensión”, sentenció.

#DesalojoLimpio Incidentes entre policías y un grupo de "sintechos" por intento de desalojo en una propiedad en la localidad de Limpio Informa @edagonvaz1 #780AM pic.twitter.com/oQ9LEFEZS9 — Radio 780 AM (@780AM) January 17, 2019

