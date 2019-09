Imputan a nueve polícias por supuesta cobertura a narcos

El presidente de la república, Mario Abdo Benítez ha sido “engañado” luego de recibir la visita de Jorge Fernández, supuesto ceo de Lamborghini.

El ex ministro de industria y comercio, Gustavo Leite charló en horas de la tarde con la 780 AM opinando acerca de lo ocurrido con el supuesto CEO de la empresa automotriz.

Leite lamentó lo ocurrido y fue contundente en sus declaraciones asegurando que si el presidente no se pone las pilas para destituir a los responsables, es el pueblo quien hará eso con el mandatario.

“Si yo hubiera hecho esto, ligaría una patada en el trasero antes de presentar mi renuncia. Uno no puede exponer a un presidente de la república ante un fiasco de este tamaño, no se si fue su jefe de gabinete, su secretario privado o la ministra. Pero en cualquiera de los casos uno tiene que chequear para no llevar a cualquiera para hablar con el presidente”, afirmó, haciendo alusión de que lo sucedido fue por no contar con la información debida.

Prosiguió, añadiendo que lo ocurrido fue por “Una necesidad urgente que tiene el gobierno de generar buenas noticias” y que en el proceso sucedieron estos errores.

Continuó expresando que para el momento por el que está atravesando el país, el presidente de la república ya debería tener mano dura. “Para lo mal que está el país, él debería ser un máster en patadas, debería haber metido por lo menos 100 patadas. Osino se va a ir el, es eso lo que no está entendiendo, que si él no da patadas, si no da señales, es el pueblo el que le va meter una patada”, sostuvo.

Culminó afirmando que la imagen del mandatario está muy golpeada y hasta burlada, no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional. “El presidente es la imagen del país, no podés convertirlo en Cantinflas, lastimosamente él ya cruzó la barrera de lo ridículo y ya nadie lo respeta internamente, mucho menos internacionalmente”, aseguró.