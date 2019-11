Imposible no quererlo: El gesto de humildad de Sadio Mané con un utilero

En una entrevista con la Agence France-Presse (AFP), el presidente Mario Abdo Benítez, se refirió a la crisis política y social que asola a varios países de Sudamérica, tras él mismo haber superado la primera gran crisis de su gobierno luego de la filtración de un acuerdo con Brasil para la compra de energía de la represa de Itaipú.

“Creo que la renuncia del presidente Morales contribuyó para que hoy pueda haber un ambiente más adecuado para iniciar un diálogo al interior de Bolivia y que Bolivia salga por el camino democrático”, expresó el jefe de Estado de este país de siete millones de habitantes, fronterizo con Brasil, Argentina y Bolivia.

Abdo, elegido presidente en 2018 para un mandato de cinco años hasta el 2023, dijo que pese a los cambios de la configuración política de la región, los procesos de integración como el Mercosur (la alianza entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) tienen que continuar.

Pero se mostró más crítico con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Ahí (en Venezuela) no hay democracia, no hay respeto a los derechos humanos. No hay respeto a la libertad de prensa. Se está destruyendo una nación rica, mal administrada por un hombre nefasto. Ese es nuestro cuestionamiento”, enfatizó el gobernante.

Pregunta: ¿Cómo ve la coyuntura actual con este nuevo mapa político, geopolítico en la región?

Respuesta: “El mapa político no me preocupa. Sí me preocupan aquellos liderazgos que quieren imponer una visión ideológica no respetando la autonomía de los pueblos (…) Estamos en un momento diferente donde para mí el debate de derecha e izquierda es absolutamente obsoleto”.

P: Antes de lo de Bolivia, Maduro dijo que (lo que sucedió en Ecuador y Chile) era una brisa chavista que está soplando en América Latina.

R: “Esas son las barbaridades de liderazgos que están totalmente fuera de lo que debemos construir para realmente tener una integración respetando la autonomía de los pueblos”.

P: ¿Cómo podría solucionarse la crisis en Chile?

R: La crisis de Chile se soluciona con más democracia, con diálogo, con acuerdos.

P: ¿Puede Paraguay contagiarse de este momento de convulsión en la región?

R: “Imagínese lo que tiene Paraguay. Este último trimestre volvió a crecer 2,7% a pesar de la crisis regional que tenemos. Ven cómo están las democracias en la región: quemando iglesias y destruyendo patrimonio del pueblo. Paraguay está viviendo un ambiente de relativa armonía. Cuidemos eso. Ojalá que nosotros no tengamos que vivir lo que viven otros países para valorar lo que tenemos. Paraguay tiene una inflación del 3,7% al año contra 30% de la Argentina. Tenemos estabilidad macroeconómica, crecimiento”.

P: ¿Cómo quedan Paraguay y Uruguay frente a Brasil y Argentina enfrentados ideológicamente?

R: “Podemos ser grandes articuladores. Lo veo como una oportunidad, que el liderazgo democrático, incluyente, tolerante, pueda ser una herramienta para un proceso de integración más profunda y sincera”.

P: ¿Cuál es su relación con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández?

R: “Conversé por teléfono en algunas oportunidades con él. Obviamente le llamé para felicitarle después del proceso electoral. No tengo una relación directa pero estoy seguro que vamos a tener una gran amistad también como tengo también con el actual presidente (Mauricio) Macri”.

P: Y ¿su relación con el presidente Jair Bolsonaro (de Brasil)? Es más afín ideológicamente a su pensamiento político.

R: Excelente. Con el presidente Bolsonaro hemos construido una gran amistad y tengo también una profunda convicción de que él también va a ser parte fundamental de este gran proceso de integración de la región. Pudimos culminar el proceso de negociación con la Comunidad Europea. Se nos abre un enorme mercado. Culminamos el proceso de negociación Mercosur-HEFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), el mercado con mayor PIB Per capita del mundo. Es decir, ya no hay un camino que pueda interrumpir los procesos de integración.

Fuente: AFP.