¿Imaginás un mundo sin The Beatles? Esta película sí lo hizo

La película llamada Yesterday es dirigida por el inglés Danny Boyle y ya se estrenó en varios países, dejando risas y buena respuesta del público. Comedia, ciencia ficción, romance y fantasía son los géneros que construyen la historia de “Yesterday”. A vos, ¿te genera curiosidad este filme? Si es así, descubrí los detalles que lo hacen interesante:

Punto explosivo del tráiler

El tráiler de Yesterday presenta al músico Jack, quien sobrevive con su arte, entre bajones y fracasos hasta que aparece ¡el punto explosivo! De un mometo a otro, el artista despierta en un mundo en que nadie conoce al mítico grupo The Beatles.

¿Se convertirá en algo más que un simple músico? y ¿sacará provecho de esta situación? contituyen algunas de las dudas que se van resolviendo con el pasar de los segundos de este tráiler y tendrán respuestas definitivas solo cuando uno vea el filme.

The Beatles – Canciones

Los ingredientes que le darán el sabor justo y el color necesario, sin dudas, serán las icónicas canciones de la banda británica que se escucharán. “Yesterday”, “Let it be”, “I want to hold your hand” y “Something” representan algunos de los hits que le pondrán ritmo y melodía a las pantallas grandes.

¡El público ya habló!

“El resultado final de Yesterday sigue siendo una fantasía dulcemente encantadora con una premisa intrigante, aunque algo poco explorada”, afirmó el reconocido sitio web Rotten Tomatoes, en el que obtuvo un puntaje favorable del 89%.

Aterrizaje a Paraguay

En junio, esta película llegó a los diferentes países. Con respecto al suelo guaraní, uno podrá deleitarse con este filme en cuestión de días, ya que e 12 de septiembre es el mes en que Jack aterrizará a las salas de cine nacional.