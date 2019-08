Huracán Dorian podría no tocar tierra en Florida

Dorian podría no tocar tierra en Florida sino cambiar su trayectoria hacia el norte y subir paralelo a la costa, esto no implica que no habrá peligros y afectaciones.

Autoridades advierten que el impacto podría ser significativo, aun cuando el ojo de Dorian se mantenga en el mar y no entre a tierra en la Florida.

Con este posible cambio de trayectoria, se incrementa el riesgo de fuertes vientos y tormentas a lo largo de las costas de Georgia y Carolina del Sur a mediados de la próxima semana.