Hospital San Jorge abarrotado de pacientes con problemas coronarios

El doctor Miguel Adorno, cardiólogo del citado hospital, exhortó a que las personas que no tengan casos de urgencia no concurran por ahora, teniendo en cuenta que existe una masiva afluencia y no tienen personal suficiente para atender las demandas.

Afirmó que el Ministerio de Salud puede atender esa situación, contratando más médicos y sobre todo equipos e instrumentos, pues los actuales no cuentan con seguro y de sufrir algún desperfecto se puede complicar todo.

El Dr Adorno explicó que los médicos que están allí trabajan al máximo de sus exigencias.

Por otro lado, advirtió que gran parte de la población del país es hipertensa, 40% de los paraguayos tiene presión en el límite y ese es un factor que acelera las enfermedades coronarias.

