Honor Colorado desiste de juicio político a Mario Abdo

El presidente Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez se salvaron de un eventual juicio político, al no conseguirse los números para llevarlo adelante.

Honor Colorado la bancada con mayor número de legisladores en Diputados, al final decidió no acompañar el juicio para los dos del Ejecutivo.

Según señaló el diputado Pedro Alliana, se tomó esta decisión luego de anunciarse que se dejaba sin efecto el acuerdo firmado con el Brasil para la compra de energía de Itaipú, pacto que desató la crisis política en el país.

Por su parte, el senador Sergio Godoy dijo en su cuenta de Twitter que no esta de acuerdo con la impunidad y que no comparte la decisión de sus colegas diputados de Honor Colorado de no acompañar el juicio político.