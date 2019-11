Hombre despechado regaló “un osito de marihuana” a su ex

El fiscal Osmar Legal confirmó que están allanando tres propiedades de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo en operativos en simultáneos en Asunción y Luque, en la búsqueda de documentación que guarde relación con hechos punibles de usura y lavado de dinero.

El agente fiscal explicó que encontraron documentaciones relevantes, como facturas, cheques y papeles sobre propiedades que podrían servir de pruebas de hechos punibles financieros.



Sobre el procedimiento en una oficina en Asunción, dijo que presumen que era utilizada para hacer préstamos , pero en forma particular no como una empresa constituida.



Aclaró que se trata de una investigación que ya lleva su tiempo y existen informaciones sensibles que no puede hacer público por ahora.

