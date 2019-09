Hijo del presidente de Brasil desata polémica tras un controvertido tuit

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, envuelto nuevamente en polémica luego de una publicación en su cuenta personal de twitter, tras compartir un video en el que se ve a un pequeño jugando con armas junto a su padre.



“Es verdad que de niño también he jugado al policía y al ladrón, y no me convertí en un bandido. Como dice el padre Paulo Ricardo, tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser guerreros del bien”, decía el escrito en la red social este sábado en horas de la mañana.

https://bit.ly/2mlmY9A

No es la primera vez que el diputado genera todo tipo de controversia en los comentarios en las redes sociales, dado a que hace apenas unos días posteó una foto en la que se encuentra junto a su padre, cuando el mandatario estaba internado luego de una operación. En la imagen, se lo ve portando un arma en la cintura, provocando todo tipo de repudio.

A mediados del mes de agosto, también había desatado otra polémica luego de compartir en la misma red social un video de YouTube, donde criticaban fuertemente al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a tal punto de llamarlo “idiota”. En dicha publicación, el legislador brasilero escribió, “Un recado para Emmanuel Macron”.

Francia y Brasil no atraviesan los mejores momentos en cuanto a relación bilateral se refiere, debido a las fuertes críticas del país europeo hacia la política de Jair Bolsonaro con respecto al cuidado del medio ambiente.