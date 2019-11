Hellas Verona expulsa a hincha por insultos racistas contra Balotelli

Si bien la Juventus de Turín obtuvo los ocho últimos Scudettos de la Serie A, el Nápoli es el equipo que más le ha dado lucha, debido a que en las últimas temporadas, como se dice comúnmente, le pisó los talones.

Decididos a cortar la hegemonía de la Vecchia Signora, la dirigencia del equipo del sur de Italia hizo grandes inversiones para esta temporada. Sin embargo, los resultados no fueron los deseados hasta el momento.

La realidad del conjunto de San Paolo hoy es bastante complicada, sobre todo, luego del último encuentro que disputaron por Liga de Campeones, frente al Salzburgo, donde igualó como local 1-1.

El empate frente al conjunto austriaco no cayó para nada bien en la directiva celeste, a tal punto que decidieron que los futbolistas concentren por una semana, hasta el próximo partido, donde se medirán el sábado ante el Genoa por el campeonato local.

Esta decisión no fue bien recibida por el plantel y por el propio entrenador Carlo Ancelotti, quienes le anunciaron al hijo del presidente que no planeaban regresar a la concentración. El único que retornó fue el DT, pero decidió no hablar en conferencia de prensa.

Luego de entrenar esta mañana los componentes de la plantilla regresaron a sus casas y el club canceló la reserva que tenía en un hotel en las cercanías del campo de entrenamiento. Según medios de prensa locales, los atletas siguen molestos por las decisiones de la directiva y las consideran injustas.

Ante esta crítica situación, el Nápoli emitió un duro comunicado señalando que “El club procederá a defender sus derechos económicos, patrimoniales, de imagen y disciplinarios en las instancias correspondientes”.

En el escrito, responsabilizan al propio DT como el culpable de lo sucedido, puesto que, el mismo declaró públicamente que no estaba de acuerdo con la medida de la directiva. “Aclaramos que se encargó la responsabilidad sobre los días de concentración al técnico del primer equipo”.

Los medios italianos manifiestan que el presidente de la institución ya dialogó con sus abogados para conocer los montos de una posible rescisión de contrato del entrenador y algunos jugadores.