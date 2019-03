Habría los votos para desaforar a Zacarías Irún, según Arrúa

La senadora por el Partido Patria Querida, Georgia Arrúa, estima que habrá mayoría de votos para el desafuero del legislador Javier Zacarías Irún, porque no cree que los legisladores se pongan una soga al cuello para actuar como defensor de un delincuente que causó muchísimo daño a la comuna de Ciudad del Este.

A su criterio, el mismo está siendo investigado por un caso que no tiene ninguna relación con la política. Mencionó que cuenta con una copia del expediente y realmente las pruebas que existen en la carpeta fiscal son irrefutables.

Aunque admitió que no tienen por qué juzgar las cuestiones procesales del expediente, expresó que no le están negando su derecho a la defensa porque le están quitando sus fueros y añadió que el Congreso no juzga a las personas, porque responderá ante la Justicia.

