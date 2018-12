Habló Juan Darthés sobre el supuesto abuso

El día martes Actrices Argentinas brindó una conferencia de prensa para acompañar la denuncia penal que Thelma Fardin radicó en Nicaragua contra Juan Darthés por violación, respecto a un episodio de violencia sexual que vivió con el agresor durante una gira de Patito Feo.

Tras ello, el actor utilizó sus redes sociales para desestimar las palabras de la actriz. “No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme”, escribió ayer en Twitter.

Ahora, Darthés habló con Mauro Viale para A24. Hace unos minutos, el canal puso al aire una nota que el periodista realizó en la casa del actor, quien lo recibió en presencia de sus dos hijos. “No pasó, no existió”, comenzó diciendo el actor.

“Estoy muerto, estoy indignado, estoy con una bronca increíble”, continuó Darthés. “No te puedo explicar la noche que pasé. Cuando me entere de todo lo que se estaba diciendo, cuando vi la denuncia”, le dijo al periodista y sentenció: “Tuve pensamientos muy oscuros, yo dije ya está: ‘yo estoy muerto’”.

“Dos veces no me pueden matar. lo único que me interesa a mi en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente lo sepa: yo nunca violé a nadie, ni acosé a nadie. Nunca”, continuó el actor.

Cuando Viale le preguntó específicamente su versión sobre la denuncia de Thelma, Darthés respondió: “No sé que pasó con Thelma. Yo te puedo asegurar que ella entró a mi habitación para cambiarme la tarjeta, soy yo el que le dije que mis hijos tienen la misma edad que ella”.

Entonces Mauro le preguntó por qué piensa que Thelma declaró lo contrario. “Si yo supiera lo que piensa ella… no tengo idea porque lo hace”, respondió el actor. “Pero todo el país le cree”, dijo Mauro. “Si yo fuera el país yo también lo creería. Con 100 mujeres avalando cosas que no se saben si son ciertas”, respondió Darthés.

Después, el actor dijo que va a ir a Nicaragua y se va a presentar ante la Justicia. “No es que yo me borré, estoy acá. Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato, que me condeno, esto es lo que quiero que sepa la gente”, expresó Darthés.

Ante la repregunta del periodista, Darthés repitió: “No pasó absolutamente nada. Fui yo el que la saqué de la habitación y le dije a Thelma: ‘Vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá”. Después continuó: “Golpeó la puerta ella para decirme que no le funcionaba la llave, que quería usar el teléfono mio para que le trajeran la cosa. Sí, ella se me insinuó, me quiso dar un beso y le dije: ¿qué te pasa? Ella estaba de novia con Juan Guilera”.

A esta denuncia “se le suman las de Calu Rivero, Anita Coacci, Natalia Juncos y se dice que hay otras dos más”, indagó el periodista. “Yo se lo que es la verdad, yo te digo mi verdad. ¿Vos crees que con toda una cadena nacional de gente hablando de mi no va a salir gente a hablar de mi? ¿La teoría del rumor no la crees vos?”, respondió Darthés.

Sobre Rosenfeld y la renuncia a su representación el actor respondió: “Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero se entiende. Ella se quiso ir y yo le dije que estaba bien. Yo no puedo obligar a la gente a que me crea”.

Después expresó que antes de dar la entrevista pensaba “Yo ya estoy muerto”. “Estoy muerto. Cívicamente, estoy muerto en mi carrera, que ya tampoco me importa. Lo único que me importa es mis hijos y mi mujer. Yo estoy muerto. No me importa lo mas mínimo lo que digan”, continuó Darthés y agregó: “Lo único que quiero hacer es cuidar a estos dos pingos y a mi mujer. Son dos seres increíbles, tres seres increíbles. Lo único que quiero es que estén bien ellos y nada más”.

Sobre el final el actor expresó que se presentará en Nicaragua ante la Justicia. “Nunca me borré, voy a presentar las pruebas que tenga que presentar”. Después expresó que esto sucedió hace mucho tiempo y agregó: “Volvimos en el mismo avión, no estaba yo solo. Estaban los papas de Brenda, los papás de Lauruita, los productores, la gente que nos cuidaba, ¿Nadie vio eso? Creo que hasta Thelma se sentó al lado mio en el avión. Si pasó algo así, ¿sería normal que al otro día estuviéramos riéndonos y todo bien?”

Fuente: TKM

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?