Guaidó llamó a las FFAA de Venezuela a seguir los pasos del general Hugo Carvajal

Juan Guaidó instó este viernes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela a seguir los pasos del general chavista Hugo Carvajal, quien el jueves publicó un video para anunciar su ruptura con el régimen de Nicolás Maduro.

“Le hago un llamado a la FANB y a todos los venezolanos que estén dispuestos a ser parte de una salida a la crisis sin violencia, a dar un paso como el General Hugo Carvajal”, señaló el presidente interino de Venezuela, a través de Twitter.

Este jueves, Carvajal publicó un video en el que reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela: “Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez: aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres”.

Asimismo, el general chavista envió un mensaje al Ejército venezolano: “Generales, ¿cómo es que teniendo el poder de dejar ingresar la ayuda humanitaria internacional a nuestro país para salvar vidas, decidirían no hacerlo?, ¿serán tan inhumanos? ¿o es que el valor no les da para enfrentar, cómo deben, a quién hoy les ordena oprimir a nuestro pueblo?”.

El general rompió con el régimen chavista a horas de una fecha clave, el sábado 23 de febrero, cuando Guaidó liderará una gran movilización pacífica en la frontera con Colombia para ingresar la ayuda humanitaria por las fronteras.

El ex jefe de contrainteligencia militar de Venezuela aparece en las investigaciones estadounidenses por tráfico de drogas. Según detalla The New York Times, evitó ser extraditado desde Aruba por esos cargos en 2014 y, además, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por haber ayudado a grupos guerrilleros colombianos a traficar cocaína.

Fuente: Infobaw

