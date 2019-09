“Granja Francisca” no estaba habilitada para eco aventura y senderismo

Alejandro Nissen, asesor jurídico externo de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), declaró en comunicación con la 780 AM que la granja Francisca, donde el dia de ayer han fallecido una madre y su hijo luego de caer del mirador Cerro Corá, no contaba con habilitación oficial para la eco aventura y senderismo.



“La granja cuenta con el registro y habilitación para el ámbito rural y alojamiento. No así para la actividad de eco aventura y senderismo”, afirmó Nissen.



A su vez, agregó que el mirador no cuenta con la protección requerida y si bien tuvo sus mejoras, no es lo suficientemente seguro.

También agregó que los ahora fallecidos, no permitieron el acompañamiento de un guía, ya que mencionaban conocer de sobre manera el lugar.



Ante la consulta del por qué la SENATUR acompañó el lanzamiento de dicha actividad en la granja, respondió que lo hicieron para fomentar el turismo y que los propietarios del lugar mencionaron que cumplirían con todos los requisitos para la habilitación de más actividades con fines turísticos.



El asesor jurídico también confirmó que dicho lugar cuenta con varios accesos y que se les escapa de las manos realizar todos los debidos controles.