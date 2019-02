Gran rechazo en Bolivia al apoyo de Evo Morales a Nicolás Maduro

Un 82 por ciento de los encuestados rechaza en Bolivia el apoyo del presidente del país, Evo Morales, al dictador venezolano, Nicolás Maduro, según una encuesta que publica este martes el diario Página Siete.

El periódico paceño difunde los resultados de una consulta de Mercados y Muestras en la que el 11 por ciento de los consultados apoya el respaldo de Morales a Maduro y el 7 por ciento restante no responde.

Evo Morales es uno de los principales aliados políticos del dictador chavista, respaldado también por potencias como China y Rusia frente a países de América, como Estados Unidos, Europa y otros continentes que apoyan al opositor venezolano Juan Guaidó.

El jefe del Parlamento venezolano se proclamó mandatario interino del país caribeño con el objetivo de celebrar elecciones, al considerar ilegítima la presidencia de Maduro tras ganar unos comicios cuestionados por la oposición y parte de la comunidad internacional.

La encuesta refleja además que el 59 por ciento de los preguntados advierte un riesgo en Bolivia de una crisis como la de Venezuela si Morales gana las elecciones del próximo octubre.

Ese mes están previstos comicios generales en Bolivia a los que el jefe de Estado concurre para un cuarto mandato, frente a ocho candidaturas de la oposición, que considera ilegal la nueva postulación del gobernante.

El 29 por ciento de los encuestados, en tanto, considera que no existe ese riesgo en Bolivia, mientras que el 12 por ciento no sabe o no responde.

El pasado sábado Morales, en el poder desde 2006, aseguró que si gana, será su último mandato, tras ser habilitado para esta nueva candidatura por el órgano electoral de Bolivia en base a un fallo del Tribunal Constitucional del país que avala el derecho a la reelección indefinida.

La oposición denuncia que ese fallo incumple la Constitución boliviana, que limita a dos los mandatos seguidos, y un referéndum que negó al presidente la posibilidad de volverse a presentar.

La consulta de Mercados y Muestras para Página Siete recoge además que un 55 por ciento de los encuestados está de acuerdo en que Maduro sea despojado del poder mediante una intervención armada si no renuncia como presidente.

El 26 por ciento rechaza esta intervención y el 19 no sabe o no responde en la encuesta para el diario de La Paz.

La encuesta se realizó entre los pasados 16 y 19 de febrero a nivel nacional en áreas urbanas y rurales con 800 consultados mayores de 18 años, con un margen de error de más menos el 3,47 por ciento y una “confiabilidad” de 95 por ciento, de acuerdo con el periódico paceño.

Fuente: Infobae/ Con información de EFE.

