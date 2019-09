González Daher y Oviedo Matto irán a juicio por “Audios JEM”

Boris Johnson ha comprobado ya que la política no es solo un concurso de popularidad. El primer ministro fue este miércoles incapaz de disimular su irritación ante el acoso sin cuartel al que le está sometiendo el Parlamento. 327 diputados, frente a 299, apoyaron la ley que le obliga a lograr un acuerdo del Brexit o, si no, volver a retrasar su fecha. El laborismo no cayó en la trampa de respaldar un adelanto electoral inmediato, como proponía Downing Street, para salir del bloqueo. Johnson llamó a Jeremy Corbyn “gallina”, “amigo de Caracas” y se refirió a sus propuestas económicas como “una mierda y un fracaso”.

Tan claro tenía Johnson que el Parlamento iba a propinarle otra derrota humillante, que desde primera hora de la mañana tenía preparada la propuesta para pedir un adelanto electoral. Aunque el Gobierno era consciente de que, en esta fase de la batalla, la maniobra era simplemente un órdago. Con la ley en la mano, se necesitan dos tercios del Parlamento para convocar a las urnas. Es decir, el primer ministro necesita el respaldo del Partido Laborista. Su líder, Jeremy Corbyn, se ha comprometido a evitar unas elecciones —que lleva más de un año pidiendo a gritos— hasta que la ley para prorrogar el Brexit sea aprobada. Y de ese modo, en apariencia, la trampa de Johnson habría quedado desmontada. Pero nada es tan fácil como aparenta en el laberinto actual de la política británica.

Fuente: El País