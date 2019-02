General chavista reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela

“Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez: aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de reestablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres”, dijo Hugo Carvajal en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Según declara, su pronunciamiento es un mensaje al Pueblo Venezolano pero “en especial” a la Fuerza Armada Nacional. “Generales, ¿cómo es que teniendo el poder de dejar ingresar la ayuda humanitaria internacional a nuestro país para salvar vidas, decidirían no hacerlo?, ¿serán tan inhumanos? ¿o es que el valor no les da para enfrentar, como deben, a quién hoy les ordena oprimir a nuestro pueblo?”, afirmó.

En su intervención, Carvajal recuerda que cumplió su carrera militar de más de 30 años, dentro de la cual le tocó “dirigir la inteligencia y contrainteligencia militar por más de una década”.

El general fue elegido diputado a la Asamblea Nacional por el estado Monagas para el período 2016-2021 y se retiró del servicio de inteligencia en 2012, después de una década de servicio junto a Hugo Chávez, a quien llama “amigo” en el video difundido hoy.

“Hoy me dirijo a ustedes con una doble responsabilidad, la que tengo como diputado a la Asamblea Nacional, último vestigio de democracia que se mantiene vivo en este país; pero también, con la que tengo como soldado de esta Patria, integrante del Ejército Venezolano”, afirma.

El general rompe con el régimen a horas de una fecha clave, el sábado 23 de febrero, cuando Guaidó liderará una gran movilización pacífica en la frontera con Colombia para ingresar la ayuda humanitaria por las fronteras.

El ex jefe de contrainteligencia militar de Venezuela aparece en las investigaciones estadounidenses por tráfico de drogas. Según detalle The New York Times, evitó ser extraditado desde Aruba por esos cargos en 2014 y, además, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por haber ayudado a grupos guerrilleros colombianos a traficar cocaína.

Fuente: Infobae

