Futbolista de Chapecoense se retira por secuelas del accidente

Uno de los pocos sobrevivientes del trágico accidente aéreo que sufrió el Chapecoense y que enluto no solo al futbol brasileño sino también a nivel mundial, decidió retirarse debido a secuelas que le dejó el percance.

Se trata de Helio Neto, defensor de 34 años de edad. El mismo, había retomado su actividad deportiva en el mes de marzo, luego de casi tres años de intensas etapas de rehabilitación.

Sin embargo, Neto decidió dar un paso al costado y poner fin a su carrera futbolística dado a que ya no puede seguir aguantando los dolores, según lo anunciado por él mismo.

Una de las zonas más afectadas de su cuerpo en el accidente fue su columna y el ahora exjugador manifestó que nunca pudo superar esas dolencias. “Mi cuerpo no pudo soportarlo más, los dolores cada vez fueron mayores. No sentía dolor en la vida cotidiana, pero si en el entrenamiento de alto nivel, no pude soportar el dolor en la rodilla y la espalda. Lo que me entristeció y salí de la cancha”, expresó.

El exdefensor también comentó que quería despedirse jugando un último partido en agradecimiento a los torcedores que siempre lo apoyaron, pero finalmente decidió no hacerlo manifestando que para él, después de haber sobrevivido a semejante accidente, “Vivir ya es un regalo”.